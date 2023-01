Rock, ospiti e provocazioni: ecco i nuovi Maneskin di Rush!

di Rita Vecchio

Dipendenti dal rock. Non punk, non pop, solo fanatici della musica. Non è un caso che siano gli stessi Måneskin, la band romana elevata dai numeri all’Olimpo del rock mondiale, a definirsi tali in “Kool Kids”, una delle tracce più punk del nuovo disco. “Rush!” È la corsa sfrenata verso il successo? Può essere. L’album - che uscirà in tutto il mondo il 20 gennaio - è prodotto nelle 17 tracce da Fabrizio Ferraguzzo, diventato anche il loro manager dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest nel 2021. Ci sono brani già pubblicati, “Mammamia”, “Supermodel”, “The Loneliest” e “Gossip”, registrata con il chitarrista americano Tom Morello (Rage Against The Machine). Ci sono brani in inglese e i tre in italiano, presenti anche nella versione distribuita nel resto del mondo. Una partitura lavorata in analogico in un anno e mezzo, tra LA, Italia e Tokyo. Consapevolezza e determinazione rispetto ai due dischi precedenti (“Il ballo della vita” e “Teatro d’ira – Vol. I”) e più personalità: attenzione al suono, alla voce e alla pronuncia, agli arrangiamenti.



