Maneskin da record, in 6 ore venduti 75 mila biglietti per le due date-evento ​negli stadi di Roma e Milano

I Maneskin si confermano band da record. Mentre prosegue l'ascesa di «The Loneliest», il nuovo singolo uscito il 7 ottobre e già nella Top 50 Global di Spotify, in posizione #44, sono oltre 75 mila i biglietti che, in sole 6 ore dalla messa in vendita, sono stati acquistati per le due date-evento del gruppo negli stadi.

La prossima estate infatti la rock band si esibirà allo Stadio Olimpico di Roma giovedì 20 luglio 2023 e allo Stadio San Siro di Milano lunedì 24 luglio 2023, ma le due tappe potrebbero andare presto sold out.

Intanto Damiano e il resto del gruppo si preparano per il loro Loud kids Tour che inizierà il 26 ottobre da Città del Messico (tutto esaurito) e li porterà a esibirsi in Nord America prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da lì toccare tutta Europa. II tour conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 esaurite tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York, a conferma del successo internazionale della band.

