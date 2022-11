Maneskin, il nuovo album Rush! a gennaio: concerti sold out a Parigi e New York

di Redazione web

Dopo il lancio dell'ultimo singolo di successo, The Loneliest, i Måneskin stanno per pubblicare il loro nuovo disco. Si chiamerà Rush! e sarà difuso il 20 gennaio 2023, ma già disponibile in pre-order dal 3 novembre diversi formati fisici, dal vinile al cd. L'annuncio del disco arriva, mentre la band romana sta continuando a vivere il suo secondo anno di successo su scala internazionale.

Bocelli, dopo il cane adottato in Ucraina salva dalla strada una trovatella in Egitto: era stata buttata in un fosso

Tour americano

Sul loro profilo Instagram, i quattro musicisti hanno voluto far vedere almeno la cover di Rush!, in cui si vede tutta la band sdraiata a terra in giacca e cravatta e una ragazzina che salta sopra di loro con un vestito azzurro. Intanto da ieri sera la band ha iniziato le sue date negli Stati Uniti del Loud Kids Tour con uno spettacolo sold out al The Paramount Theatre di Seattle; mentre nella tappa a Città del Messico, dov'è iniziato il tour a stelle e strisce, i Måneskin hanno presentato un nuovo inedito dal tono punk, Kools Kids che farà parte del disco.

Gabriel Garko star di Ballando: «Il coming out? Adesso sono sereno. Mi fa paura l'idea di diventare padre in questa società»

Successo inesauribile

L’ultimo singolo, The Loneliest, ha avuto un successo enorme, entrando nella classifica di 28 paesi e nella Top 50 Global di Spotify; in Italia è stato anche certificato disco d’oro, che si aggiunge ai 18 dischi di diamante, 235 dischi di platino e 47 dischi d’oro. Il Loud Kids Tour farà tappa anche in Canada, per per poi tornare in Italia il 23 febbraio 2023 e da ripartire per tutta Europa.

La tournée conta a oggi, su 57 date in totale, ben 41 sold out, tra cui Londra, Parigi, Los Angeles, entrambe le date di San Francisco ed entrambe quelle di New York. A queste, si aggiungono due speciali date evento negli stadi italiani, all’Olimpico di Roma (giovedì 20 luglio 2023) e allo Stadio San Siro di Milano (lunedì 24 luglio 2023).

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Novembre 2022, 12:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA