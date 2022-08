Maneskin premiati agli Mtv Video Music Awards 2022: miglior video alternativo. È la prima volta per una band italiana

Ancora un trionfo per i Maneskin: la band romana han fatto la storia agli Mtv Video Music Awards 2022, diventando il primo gruppo italiano a vincere un premio per il miglior video alternativo con la canzone 'I wanna be your slave'.

I quattro italiani sono in corsa anche per la categoria 'Miglior nuovo artista' e 'Guppo dell'anno', oltre a salire sul palco dei premi col brano 'Supermodel'.

Damiano: «Non ce lo aspettavamo»

«È straordinario - ha detto il cancante della band, Damiano David - »Non ce lo aspettavamo. È un onore. C'erano tanti grandi artisti in gara».

