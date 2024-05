Maneskin, il ritorno sul palco è esplosivo: sold out per la prima data del tour mondiale

I Maneskin sono tornati live con un esplosivo show sold out davanti ad oltre 55mila spettatori al Tecate Emblema Festival di Città del Messico, iniziando così la loro attesissima serie di concerti che li porterà sui palchi dei più importanti festival mondiali dell'estate 2024.

Un concerto incendiario iniziato con “Don't Wanna Sleep” e proseguito con ben 16 brani in scaletta, tra cui le super hit internazionali “I Wanna Be Your Slave” - che è appena entrata insieme a “Beggin” nell’esclusivo Billion Stream Club di Spotify delle canzoni che hanno superato quota 1 miliardo di stream - e ancora “MAMMAMIA”, “Zitti E Buoni” e “Supermodel”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Maggio 2024, 19:39

