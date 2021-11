Maneskin, la presentazione tra spaghetti e polpette. Scoppia la polemica (e interviene anche Lapo)

I Maneskin hanno riscosso un enorme successo alla cerimonia di premiazione degli American Music Award, ma la loro presentazione ha scatenato la polemica. La rapper e conduttrice li ha introdotti seduta a un tavolino con la tovaglia a quadri mentre mangia gli spaghetti con le polpette. In sottofondo la musica di un violino. Il classico quadretto all'italiana non è stato visto di buon occhio soprattutto da Lapo Elkann.

Leggi anche > Minacce a Brumotti: «Sulla tua testa c'è una taglia». Foglio di via a Paname, trapper foggiano

L'accoglienza sul palco è stata vista come un richiamo ai luoghi comuni e agli stereotipi. «Svegliati e annusa il caffè, Cardi B. L'Italia non è spaghetti e vino, è molto, molto di più. L'Italia è bellezza, cultura, Leonardo, Ferrari, opera. Quindi, prima di presentare artisti italiani, impara e preparati. È così triste usare stereotipi per accogliere i Maneskin», ha scritto Lapo Elkann su Twitter.

E poi ancora: «Tu combatti contro il razzismo e gli stereotipi delle minoranze che è una cosa grande e meritevole di massimo rispetto. Penso che alimentare gli stereotipi contro gli altri vada contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qua. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia, e mi piacerebbe ospitarvi nel Bel Paese. Molto cuore». Cardi B. ha prontamente replicato per le rime, salvo poi rimuovere il tweet: «Mi vuoi fare un'intera lezione su uno spettacolo di premi? Avrei dovuto forse portare una Ferrari sul palco? - ha ironizzato la rapper - Ho fatto delle battute anche sulla mia città natale. Le persone vogliono sentirsi indignate senza motivo, in nessun modo stavo cercando di essere offensiva».

U fight against racism&stereotypes of minorities which is great and max respect. I think fueling stereotypes against others goes against the values u try to share with ur fans. That's all. U and ur family are welcome to come to 🇮🇹 and I'd like to host you in the Bel Paese. Much❤️ https://t.co/HWWDp1hPge

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) November 23, 2021