I Maneskin scatenano i follower su Instagram: un video con Iggy Pop. Cosa bolle in pentola?

I Maneskin non si fermano più. Dopo i grandi successi ottenuti in quest'anno sui social spunta un video che preannuncia una collaborazione stellare. Sul profilo Instagram ufficiale della band romana appare un piccolo video con Iggy Pop, cosa bolle in pentola? Ancora niente è stato ufficializzato, ma i fan sperano in qualcosa di spettacolare.

Leggi anche > XFactor, Lorenzo Fragola ci ripensa: «Se tornassi indietro sceglierei Amici»

Un video di pochi secondi che ha scatenato i follower. Una piccola gag che ha già mandato in visibilio decine di migliaia di fan in tutto il mondo. I Maneskin hanno pubblicato il saluto finale di quella che sembra una videochiamata con Iggy Pop. Nella clip, il leader degli Stooges saluta la band con un «ciao ciao», ma a far sognare è la descrizione in inglese del post: «Keep an eye oh this. Soon Iggy Pop». Tenetelo d'occhio. Presto Iggy Pop che fa presagire una collaborazione stellare tra la rock band italiana e il mostro sacro Iggy Pop.

Per ora non c'è nessun annuncio ufficiale, ma in molti sperano in una collaborazione tra i Maneskin e una delle massime icone del rock del secolo scorso.

Una collaborazione che ha fatto drizzare le antenne a molti fan della band italiana. In molti, infatti, si sono ricordati che Damiano, in tempi non sospetti, avesse già manifestato la sua stima verso Iggy Pop con un post su Instagram nella suo profilo personale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Agosto 2021, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA