Tutti pazzi per i Maneskin al Global Citizen live: Damiano e Victoria a petto nudo

I Maneskin infiammano Champs de Mars con il loro show. «Beggin'» è il momento clou di una performance aperta da «Zitti e buoni» e continuata con «I wanna be your slave». Nella notte ancora estiva di Parigi sono in oltre 20.000, sotto la Tour Eiffel illuminata di rosso, a cantare ed emozionarsi per le star del Global Citizen Festival, concerto planetario per salvare il pianeta e sconfiggere la povertà.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Settembre 2021, 14:37

