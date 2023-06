I Maneskin al Glastonbury Festival fanno impazzire i fan

di Redazione web

I Maneskin hanno infiammato anche il Glastonbury Festival. Si tratta del leggendario festival inglese che, da oltre 40 anni, richiama l'attenzione di artisti da tutto il mondo. Freschi di turnée, il gruppo italiano ha concluso Loud Kids Tour, il primo sold out nei palazzetti di tutta Europa.

Il successo, per i giovani musicisti, prosegue senza sosta e raggiunge l'Inghilterra, dove si confermano essere sensazionali e amatissimi.

Con una scaletta totalmente trascinante, contenente anche i più recenti successi tratti dal nuovo album “RUSH!” - che conta oggi oltre 1,3 miliardi di stream - Victoria, Damiano, Thomas e Ethan hanno ancora una volta conquistato il pubblico internazionale grazie alla loro energia esplosiva, lasciandolo senza fiato.

Le grandi testate internazionali hanno commentato la loro presenza sul palco del Glastonbury Festival così: «Il gruppo rock preferito dalla Gen Z conquista Worthy Farm. [...] l'intero set di un'ora è una festa rock & roll non-stop. [...] Sembra ovvio definire i Måneskin futuri headliner di un festival quando hanno già superato ogni aspettativa almeno tre volte, ma il set di stasera è un potente promemoria di quanto i Måneskin siano potenti.

Mentre, il The Guardian scrive: «La tenda del Woodsies stage sabato sera è stracolma per assistere allo show dei Måneskin [...] è interessante confrontare la performance dei Måneskin con quella dei Royal Blood al Pyramid stage del giorno prima - entrambi sono sinceri, quasi autoironici, ma c'è una giocosità o eccentricità nei Måneskin che li rende di gran lunga lo spettacolo più convincente. [...] E l'applauso sfrenato a fine set ci fa capire quanto siano riusciti ad assicurarsi il favore del pubblico. Mi aspetto di vedere presto i Måneskin sul Pyramid Stage, sicuramente andrei a vederli».

Il prossimo tour dei Maneskin

Dopo aver infiammato anche il palco del Primavera Sound di Barcellona e Madrid, tenutosi a inizio mese, la band è ora pronta a tornare in Italia per cinque attesissime date-evento negli stadi, previste per il 16 luglio allo Stadio Nereo Rocco di Trieste, il 20 luglio (SOLD OUT) e 21 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e il 24 luglio (SOLD OUT) e 25 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Da settembre avrà poi inizio il RUSH! World Tour, la tournée mondiale - prodotta e organizzata da Vivo Concerti - che li vedrà per la prima volta protagonisti nei palazzetti di Giappone, Canada e Stati Uniti, toccando i templi della musica internazionale come il Madison Square Garden a New York. I Måneskin - 7,8 miliardi di streaming e 328 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 259 dischi di platino e 51 dischi d’oro - torneranno anche in Sud America, questa volta nelle più grandi arene e stadi, e debutteranno inoltre in Australia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 18:56

