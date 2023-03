Maneskin, la fan sviene e Damiano la consola: «Non ti devi vergognare, è successo anche a me con Coez»

di Redazione web

Ai concerti dei Maneskin succede di tutto, i fan impazziscono per la band romana che sta spopolando in tutto il mondo grazie alla sua musica. Nelle sere scorse, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno fatto ritorno a Roma dove si sono esibiti al PalaLottomatica davanti a un palazzetto sold out. Per il caldo, l'emozione e l'adrenalina, qualcuno nel pubblico si è sentito male ma è, poi, stato consolato proprio dal frontman della band.

La vicenda

I Maneskin si sono esibiti al PalaLottomatica di Roma davanti a una platea che è letteralmente impazzita per le loro canzoni. Le due date capitoline erano sold out e il palazzetto, infatti, straripava di fan urlanti. Una ragazza si è fatta prendere dalla troppa emozione e sfortunatamente si è sentita male: è svenuta. Damiano David, quindi, ha cercato di consolare la fan confusa dicendole: «Non ti devi vergognare e nemmeno preoccupare. Pensa che a me è successo lo stesso, e per due volte di fila, proprio qui. Io ero venuto ad ascoltare Coez». Dopo il pensiero di Damiano, la ragazza si è ripresa e il cantante ha continuato con il suo spettacolo.

Il successo dell'ultimo album

I Maneskin hanno riscosso davvero molto successo con l'ultimo album che hanno pubblicato. Il disco si intitola "RUSH!" e al suo interno contiene anche il brano "Gossip" che ha visto l'illustre partecipazione del chitarrista Tom Morello.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 12:17

