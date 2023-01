Maneskin, Damiano allo stadio, un tifoso lo attacca: «Senza biglietto, a me mi multano». E lui risponde così

Damiano David dei Maneskin in Curva Sud per vedere la Roma contro il Bologna. Il cantante della band italiana più famosa al mondo è tornato per la seconda volta all'Olimpico in questa stagione. Ma senza sfruttare lo status di tifoso vip, è entrato nella zona più calda del tifo e si è gustato la partita come un ultrà qualunque. Eppure, quando la sua foto è diventata virale sui social, per qualcuno è stata l'occasione per fare polemica.

Fedez, che sorpresa ai Maneskin: vola a Las Vegas e sale sul palco durante il concerto FOTO

Maneskin a “Che Tempo che Fa”, annunciate due date del tour a sorpresa: «Per la prima volta negli stadi, suoneremo a Roma e Milano»

Cosa è successo

Un tifoso ha commentato la foto di Damiano David, condivisa dalla pagina Instagram di "Forzaroma.info". «Quindi lui senza biglietto può, io devo pagare la multa...», ha scritto un utente. All'accusa, ha prima risposto Jacopo David, fratello di Damiano che era presente con lui: «Il biglietto lo avevamo, saluti fenomeno». Poi, quando il botta e risposta è andato avanti, è stato proprio il cantante a dire la sua: «Io il biglietto ce l'avevo, però se vuoi per la multa possiamo dividere, che ti devo fare...».

Il tifoso ha quindi ribattuto: «Io non ce l'ho con te, ma molti famosi entrano in curva gratis. Se vuoi comunque ho un posto libero in macchina per la trasferta a Milano», provando a smorzare i toni. E Damiano ha chiosato: «Se non insinui che non pago, molto volentieri. Un abbraccione amico». A conoscere il cantante, non è escluso che possa davvero partire in macchina per andare a vedere Milan-Roma. Un altro tifoso ci scherza su: «La benzina è salita, dacci una mano».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Gennaio 2023, 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA