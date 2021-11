Maneskin, Damiano entra nel presepe napoletano: stile glam rock per la statuina

Nuovo ingresso nel presepe napoletano, simbolo della tradizione partenopea ma sempre attento all'attualità e ai nuovi volti dello spettacolo e della cultura pop. Il maestro presepiale Genny Di Virgilio, titolare dell'omonima bottega di via San Gregorio Armeno, la via dei presepi nel cuore del centro antico della città, ha realizzato la statuina di Damiano David, frontman dei Maneskin in stile glam rock. La band romana, che sta conquistando il mercato musicale internazionale dopo il successo all'Eurovision, si guadagna così anche un posto nel presepe napoletano.

La statuina realizzata da Di Virgilio ritrae Damiano in vestito stile glam rock e pesante trucco sugli occhi. «Me lo stanno chiedendo in tanti, è un gruppo che sta andando fortissimo», racconta Di Virgilio all'Adnkronos. Prosegue la ricerca d'innovazione della bottega di via San Gregorio Armeno, che ha già sfornato le statuine di rock star come Vasco Rossi, Michael Jackson, Freddie Mercury, Zucchero, Fedez ma anche di personaggi dello sport e della tv come Antonino Cannavacciuolo e Cristiano Malgioglio. Lo scorso Natale le opere di Genny Di Virgilio sono entrate nella casa del Gfvip con statuine personalizzate per il presepe dei vipponi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Novembre 2021, 21:48

