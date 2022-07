Maneskin, il sindaco Gualtieri: «Roma è fiera di voi, ci date un’immagine positiva»

di Roberto Gualtieri



In pochissimo tempo hanno conquistato il mondo con la loro musica, la loro energia e il loro straordinario talento. Tutti ormai adorano i Måneskin e noi romani siamo orgogliosi ed entusiasti di sapere che i nuovi volti del rock internazionale sono oggi quelli di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas, la band di Monteverde che sta facendo brillare Roma sul palcoscenico mondiale della musica.

I Måneskin sono ormai entrati a pieno titolo tra i grandissimi nomi della scena musicale internazionale e meritano tutto il successo sinora ottenuto non solo in quanto speciale rock band con un sound sempre unico e originale e un’energia e una qualità musicale eccezionali. I Måneskin rappresentano davvero qualcosa di più di un fenomeno musicale perché sono un esempio per tutta quei giovani che affrontano la vita con passione inseguendo la realizzazione di un sogno. Sono partiti dal basso, dalle strade di Roma, sono passati da X Factor, e Sanremo e sono arrivati al successo planetario grazie alla vittoria nell’Eurovision: tutto sempre con spontaneità e simpatia, lontani anni luce da qualsiasi forma di divismo da super stars.

Se questa sera Roma è la capitale della musica dal vivo e del rock è grazie a questi quattro ragazzi che rilanciano un’immagine positiva di futuro e di speranza non solo per i giovani italiani ma direi per quelli di tutto il mondo. Da cittadino ne sono profondamente orgoglioso, da Sindaco sono felice che questa sera grazie a loro il palco del Circo Massimo ospiterà uno dei più grandi concerti live della stagione, perfettamente in linea con i nostri obiettivi di riportare Roma al centro della scena internazionale.

Cari Måneskin, siete grandi! Roma vi vuole bene ed è fiera di voi che avete saputo conquistarvi l’affetto di tutto il mondo. Viva i Måneskin e viva la musica! Ora che stiamo vivendo questo nuovo picco di casi Covid cerchiamo però tutti di utilizzare la prudenza necessaria e indossiamo la mascherina.



