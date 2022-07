Maneskin, l'assessore Onorato: «Roma vi ringrazia perché state portando alto il nome della nostra città nel mondo»

Dopo il grande successo dei Maneskin al Circo Massimo, Alessandro Onorato, assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport del comune di Roma ha così ringraziato la band romana per il concerto di sabato sera. «Non è stato facile - scrive Onorato in un post su Instagram - ma alla fine è stato un grandissimo successo. Roma vi ringrazia perché state portando alto il nome della nostra città nel mondo. Un successo meritato e che ci riempie di orgoglio. Avete iniziato a suonare sulle strade di Roma e ora cavalcate il palcoscenico internazionale. Siete un monito per tutti, ricordandoci che con caparbia e tenacia il talento vince sempre. Continuiamo a credere nei sogni. Viva i Måneskin. Viva Roma. Sempre».

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Luglio 2022, 12:20

