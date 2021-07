Måneskin in Campidoglio, il mistero della targhetta sulla giacca: «Ce l'ha ognuno di loro. Ecco cosa c'è scritto...»

di Emiliana Costa

Måneskin in Campidoglio, il mistero della targhetta con una scritta sulla giacca: «Ce l'ha ognuno di loro. Ecco cosa c'è scritto......». Ieri, Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono stati accolti in Campidoglio dalla sindaca Virginia Raggi che ha consegnato loro la Lupa Capitolina. Prima della cerimonia, la rock band romana si è affacciata dal balconcino con vista sui Fori Imperiali, poi l'annuncio a sorpresa: «Ci esibiremo al Circo Massimo nel 2022».

Ma ai tantissimi fan dei Måneskin non è sfuggito un particolare legato all'outfit dei loro beniamini. I quattro artisti hanno sfoggiato come al solito un look eccentrico e colorato, con giacche over fuori dal comune. Ma ad attirare l'attenzione degli utenti, una targhetta sulla manica dei quattro blazer. Il mistero glamour ha fatto il giro del web, su Leggo la soluzione.

La misteriosa targhetta è altro non è che l'etichetta Gucci, il marchio che veste i quattro rocker. Insomma, glamour, rock e libertà di pensiero gli ingredienti con cui i Måneskin stanno conquistano la musica mondiale. «Il 9 luglio del prossimo anno - ha spiegato Damiano - saremo in concerto al Circo Massimo. Il green pass? Siamo d'accordo con tutte le misure che ci permettono di tornare a suonare davanti ai nostri fan e che danno la possibilità al nostro mondo di poter ricominciare a lavorare dopo un periodo così difficile».

