I Maneskin salgono in cattedra: insegnano agli americani la pronuncia dei cibi «Made in Italy» IL VIDEO

I Maneskin sono sempre più l'emblema dell'«italinità» all'estero. Il gruppo romano dopo aver stregato l'Italia e l'Europa con la loro musica hanno conquistato anche l'America. Dopo il successo a Las Vegas per l'apertura del concerto dei Rolling Stones, adesso il quartetto si gode la celebrità a stelle e strisce, senza mai dimenticare le proprie origini. E con tanto patriottismo insegnano agli americani a pronunciare i nomi dei piatti del «Made in Italy».

I Maneskin sono italiani, italianissimi. E come si evince dall'intervista rilasciata negli Stati Uniti, ci tengono anche molto a ribadirlo. Per l’occasione, i presentatori hanno pensato bene di chiedere una loro consulenza su una faccenda che richiede, appunto, una certa dose di italianità.

Niente «Pepperoni Pizza» o carbonara con ingredienti improbabili, dunque. Il siparietto dei Maneskin fa scuola negli Stati Uniti e il video diventa subito virale. I Maneskin non vengono chiamati a sfoggiare doti culinarie o a rivelare i segreti dei nostri piatti, ma sul corretto modo di pronunciare i nomi dei piatti in questione. E non c’è che dire, le loro reazioni sono davvero esilaranti: sulle prime spesso i quattro non capiscono, dicono «Eh?» e poi pronunciano correttamente in italiano i nomi dei gustosi pasti. Dalla ricotta alla ribollita, dalle pappardelle ai calamari.

I Maneskin faticano a insegnare la pronuncia corretta in una discussione davvero esilarante. Una rivincita dell'orgoglio italiano per coloro che in questo periodo portano in alto il nome del nostro Paese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 22:14

