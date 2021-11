Maneskin in smoking e papillon agli American Music Awards: Damiano imita Frank Sinatra

Non hanno vinto niente (stavolta), ma i Maneskin sono riusciti a trionfare lo stesso sul palco del Microsoft theatre di Los Angeles. La band italiana, candidata agli American Music Awards con "Beggin", cover della famosissima canzone di Frankie Valli e i Four Seasons che hanno portato (insieme al loro repertorio di canzoni in italiano e in inglese) in tour negli Stati Uniti, ha trascinato il pubblico come sempre presentandosi sul palco in un elegantissimo look: smoking e papillon firmati Gucci per tutti. Su Instagram hanno postato foto e storie dei loro completi. E Damiano, visto il look, si è lanciato in una perfetta imitazione di Frank Sinatra.

Victoria, Damiano, Thomas e Ethan sono volati di nuovo negli Stati Uniti dopo i concerti americani di poche settimane fa a New York, Los Angeles e Las Vegas (dove sono stati gruppo di apertura dei Rolling Stones). Gareggiavano nella categoria "Favorite Trending Song" grazie al successo su TikTok, e se la vedevano con Olivia Rodrigo (cantante e attrice della serie High School Musical), Erika Banks, Megan Thee Stallion, Popp Hunna. La band romana ha condiviso il palco del Microsoft Theater con Bruno Mars, i sudcoreani BTS, i Coldplay, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Diplo e pure Jennifer Lopez. Non male per i quattro ragazzi romani.

