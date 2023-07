Malta a tutta musica per “Isle of Mtv” tra One Republic, Webb e Dj Alesso

di Rita Vecchio

LA VALLETTA (MALTA) - Cinquantamila persone per quello che è definito il più grande festival gratuito d’Europa. A segnare ieri sera la quindicesima edizione di Isle of MTV Malta 2023, una scaletta fittissima di brani e di artisti ha animato per 5 ore di concerto il pubblico internazionale di piazza Il-Fosos di La Valletta. DJ Alesso, Tom Grennan, Mimi Webb e il gruppo statunitense degli OneRepublic, il cui ritorno - dopo 14 anni su questo palco le cui temperature segnavano 37 gradi - era attesissimo. «Negli ultimi 10 giorni abbiamo suonato a Mantova, Roma e Napoli e faceva pure caldo, ci adegueremo e ci siamo abituati», aveva detto qualche ora prima Ryan Tedder, frontman del gruppo di “I Ain’t Worried” (colonna sonora di Top Gun: Maverick), ”Apologize”, “All The Right Moves”,”Counting Stars”, “Good Life” e “Secrets”, “Someday” per un totale di 2,5 miliardi di stream in tutto il mondo.

«Oggi se una canzone ha successo è come un biglietto della lotteria. Può andare bene o male.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 06:35

