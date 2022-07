Mahmood, concerto di stasera a Torre del Lago annullato: «Sto cercando di guarire». L'annuncio sui social

«Ciao a tutti ragazzi, sono dispiaciutissimo nel dirvi che purtroppo devo rimandare la data di Torre del Lago»: a parlare attraverso le storie di Instagram è Mahomood, che stasera (26 luglio) aveva in programma una tappa del suo Ghettolimpo Summer Tour al Gran Teatro Puccini. Il concerto è solo rimandato: appuntamento al 7 agosto.

Lo stop forzato

Il motivo è presto detto: un'infezione alle corde vocali che il cantante due volte vincitore del Festival di Sanremo sta cercando di debellare da alcune settimane. In questo periodo, però, ha continuato a cantare durante le tappe del tour. Questo non ha fatto che peggiorare la situazione fino allo stop forzato fino al 2 agosto.

Le nuove date

«Spero che Bellinzona e Iglesias siano recuperabili», prosegue riferendosi alle date del 29 e 31 luglio al momento ugualmente annullate ma non ancora riprogrammate. Alessandro è visibilmente triste per l'inconveniente, ma a consolarlo c'è l'affetto dei fan, che lo stanno inondando di messaggi di incoraggiamento e lo invitano a curarsi e rimettersi presto in sesto.

