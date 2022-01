Madonna, Kanye West e Julia Fox ascoltano insieme Drake: il video sui social infiamma il web

Il video di Madonna e Kanye West che ascoltano insieme Drake a Los Angeles è stato pubblicato sui social media ed è subito diventato virale. Il gruppo di celebrità, tra cui appare anche l'ex pugile Floyd Mayweather, il giocatore della NFL Antonio Brown e la fidanzata di West, Julia Fox, è seduto su un divano, mentre in sottofondo si sente «Come Thru» di Drake.

Madonna balla nella clip, mentre West e Fox guardano, sorridendo. Il fondatore di Hollywood Unlocked, Jason Lee, ha condiviso il filmato sul suo profilo Instragram e i fan delle star sono letteramente impazziti. Anche Evan Ross, il figlio di Diana Ross, ha condiviso una foto di West, Madonna, Mayweather, Brown e Fox tutti insieme.

Il nuovo video segue le molte immagini e storie emerse da quando West e Fox hanno iniziato a frequentarsi. Nell'episodio più recente del suo podcast, Forbidden Fruits, la star di Uncut Gems, Julia Fox, è stata costretta a negare che la sua relazione con West non fosse solo una trovata pubblicitaria.

Parlando della sua relazione con il rapper e stilista, Julia ha dichiarato: «Ci sono sempre persone che pensano che ogni singolo scandalo o gossip tra celebrità sia una messa in scena. Personalmente il nostro non lo è».

I due sono stati avvistati per la prima volta all'inizio di questo mese, con Julia Fox che in precedenza aveva confermato la loro relazione a Interview Magazine descrivendo in dettaglio gli eventi del loro secondo appuntamento.

Entrando più nel dettaglio con il suo podcast co-conduttore Niki Takesh, la Fox ha detto: «Sento che, alle persone che ci conoscono entrambi, questa cosa piace molto. Molti nostri amici in comune, mi hanno scritto come, 'Oh mio Dio, questo ha molto senso'».

