Madonna gay? Video (ambiguo) su TikTok che fa discutere i fan

Madonna torna a far parlare di sè. Per la popstar, oggi 64enne, sono lontani i tempi in cui si parlava delle sue hit e delle performance nei suoi concerti, anche lei oggi sembra trovare spazio solamente sui social. In uno degli ultimi suoi video postati su TikTok l'ex material girl, con una nuova acconciatura rosa, mostra degli slip da donna dello stesso colore dei capelli che intende lanciare nel cesto dei panni sporchi. «Se non ci riesco, significa che sono gay», si legge sul filmato.

Dichiarazione pubblica

La cantante manca il bersaglio e fa spallucce, quando un altro messaggio appare sul post con la scitta: «I miss, i’m gay». L'ho mancato, sono gay. Che sia una dichiarazione sul suo orientamento sessuale? Madonna, nella sua carriera, ha sempre mostrato una certa disinibizione nei confronti del sesso, è stata sposta con Sean Penn ed il regista Guy Ritchie, ma anche baciato pubblicamente molte donne. Nicky Minaj, Christina Aguilera e Britney Spears, certo, erano solo trovate pubblicitarie. E stavolta?

Verità o bugia?

Negli ultimi anni Madonna, spesso si è accompagnata con fidanzati molto giovani ed in passato ha avuto flirt con diversi uomini, ma pubblicamente non ha mai fatto una simile dichiaraizone, anche se non ha mai nascosto la sua tendenza bisessuale. E' l'ennesimo gioco per far parlare di sè? O c'è qualcosa di vero? In molti su Twitter non credono alle parole della cantante, per molti è solo un modo per diventare virale.

