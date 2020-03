Maria De Filippi bacchetta Tina Cipollari

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 19:22

Anchepiange, soprattutto dopo un brutto capitombolo. Nuovi problemi per la cantante, in giro con il “Madame X”, infortunata sul palco de “Le Grand Rex” a Parigi in seguito a unamentre volteggiava per i suoi fan, che l’avrebbero vista anche piangere prima di finire in ospedale e cancellare l'ennesima data.La causa del tonfo della cantante a stelle e strisce sarebbe una sedia su cui era sospesa, tenuta male da un ballerino, che ha provocato appunto il volo e le relative lacrime di fronte al pubblico pagante. Dell’accaduto non esisterebbero testimonianze video, ma secondo alcuni presenti si sarebbe allontanata dal palco piangendo e con l’aiuto di un bastone.La crisi di pianto però potrebbe non essere legata solo al dolore, dato che il “Madame X Tour” non sembra esser nato sotto una buona stella: le date cancellate per ginocchio malandato (sembra si sottoponga a sei ore di fisioterapia quotidiana), che il tonfo ha riacuito, erano già 13 e ora se ne aggiunge un’altra. Se infatti, appena trasportata in ospedale, Madonna sembrava possibilista e comunque positiva, dal suo account instagram ha poi annunciato la cancellazione di un'altra data: “Sono caduta 2 notti fa dal palco – ha spiegato ai fan - quando una sedia mi è stata strappata via, sbattendo sul pavimento con il mio osso sacro. Ho a malapena terminato lo show , perché odio deludere il pubblico.Tuttavia oggi persino io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme da scotch e colla, ha bisogno di stare a letto e riposare per alcuni giorni, in modo da terminare il tour con un sorriso e intera. Grazie per la comprensione, Parigi”.