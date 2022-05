Madonna, l'appello a Papa Francesco: «Ci vediamo per discutere di cose importanti?»

Madonna, appello social a Papa Francesco: «Ci possiamo vedere per discutere di cose importanti?».

Leggi anche > Papa Francesco in carrozzina, come sta il Pontefice: il Vaticano chiarisce sulle sue condizioni

Su Twitter, la leggendaria popstar ha chiamato in causa, menzionandolo esplicitamente tramite un tag all'account ufficiale, il Pontefice. «Ciao Papa Francesco, sono una buona cattolica. Lo giuro! Voglio dire, non bestemmio!», scrive Madonna, con un gioco di parole basato sul verbo 'to swear' (che a seconda del contesto può significare giurare o bestemmiare). La cantante poi aggiunge: «Non mi confesso da qualche decennio. Sarebbe possibile ncontrarci un giorno per discutere di cose importanti? Sono stata scomunicata tre volte, non mi sembra giusto. Cordiali saluti, Madonna».

Hello @Pontifex Francis —I’m a good Catholic. I Swear! I mean I don’t Swear! Its been a few decades since my last confession. Would it be possible to meet up one day to discuss some important matters ?

I’ve been ex communicated 3 times. It doesn’t seem fair. Sincerely Madonna — Madonna (@Madonna) May 5, 2022

Madonna, già in passato, si era rivolta a Papa Francesco. Nel corso della sua lunga e folgorante carriera, la popstar di origini italiane ha avuto diversi problemi con il Vaticano, sia per la scelta del nome d'arte, sia per alcuni riferimenti, considerati al limite della blasfemia, in diverse canzoni, come ad esempio 'Like a prayer'. Qualche anno fa, in un'intervista, Madonna aveva dichiarato: «Se avessi la possibilità di incontrare Papa Francesco gli direi "Parliamo del punto di vista di Gesù sulle donne"».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Maggio 2022, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA