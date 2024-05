Madison Beer come Megan Fox, con Make you Mine scala le classifiche. Jennifer's body: «È sexy, sono sosia»

di Serena De Santis

«Entra nella mia mente, tesoro non avere paura» canta Madison Beer, la cantante statunitense che sta scalando le classifiche musicali del mondo con il suo nuovo singolo, dal titolo Make you Mine. Ma la giovane cantautrice non è diventata virale soltanto per la sua canzone, bensì anche per un altro fattore che, come voleva, non è fuggito agli occhi più attenti.

Nel video del brano, infatti, Madison Beer ripropone alcune scene del film horror Jennifer's Body in cui ha recitato come protagonista Megan Fox. Nel video musicale la cantante ha indossato gli stessi abiti dell'attrice. La somiglianza tra la cantante e l'attrice è talmente evidente che molti fan parlano di una vera e propria "sosia".

Il video diventato virale

La canzone Make you Mine è diventata molto popolare nel giro di poche ore. Nel video Beer e la sua amica Sadie preparano una trappola per un ragazzo, attirandolo in uno spogliatoio prima di aggiungerlo rapidamente alla sua lista di vittime. Come faceva Megan Fox nei panni di Jennifer nel film omonimo.

Per la cantante la canzone è stata un grande successo, spiegando come si sia divertita a registrarla. «Sono davvero orgogliosa della persona che sono – ha dichiarato al Rolling Stone – questa canzone è semplice e divertente, fa sentire bene le persone. È sexy.

Chi è Madison Beer

Nata da una famiglia ebrea del Marocco, ha iniziato a pubblicare cover su YouTube all'inizio del 2012. Beer ha ottenuto una copertura mediatica quando Justin Bieber ha pubblicato un link a una delle sue cover. Ha pubblicato il suo singolo di debutto, Melodies, nel 2013. Nel 2018, Beer ha pubblicato il suo Ep di debutto, "As She Pleases". Il progetto è stato supportato dai singoli "Dead" e "Home with You", entrambi certificati oro dalla RIAA. L'anno successivo, Beer firmò con Epic Records, pubblicando in seguito il suo album di debutto in studio, Life Support nel 2021. Oltre al suo lavoro da solista, Beer ha doppiato il personaggio Evelynn nella band virtuale K/DA di League of Legends. Come membro del gruppo ha pubblicato i singoli Pop/Stars (2018) e More (2020). È apparsa anche in serie televisive come Todrick (2015) e RuPaul's Drag Race (2020) e nel film Louder Than Words

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Maggio 2024, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA