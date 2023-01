Concertone di Capodanno, Elodie e Madame infiammano il Circo Massimo: scena muta sul caso Green pass

Il Concertone di Capodanno a Roma ha portato al Circo Massimo oltre 40mila spettatori arrivati da tutta Italia per il "Rome Restarts 2023". Ad alternarsi sul palco i superospiti Elodie, Franco 126, Sangiovanni e Madame.

Madame e il caso Green Pass

Proprio su Madame nei giorni scorsi si è scatenato un ampio dibattito a causa delle presunte irregolarità della cantante nell'ottenere il Green pass durante la pandemia Covid e per le quali risulta indagata. La sua presenza è stata in bilico fino a pochi giorni prima del Concertone, e sul caso si sono espressi sia l'assessore regionale alla Sanità e candidato presidente per il Pd alle prossime elezioni Alessio D'Amato, che si è detto esterrefatto, sia l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, Alessandro Onorato, che ha auspicato dei chiarimenti da parte di Madame. Quella del concerto per il Capodanno poteva essere un'occasione per spiegare la sua posizione, ma dal palco del Circo Massimo non è arrivato altro che musica.

(video Daniele Leone/Ag.Toiati).

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 11:01

