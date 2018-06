Machella: dopo The Voice of Italy torna con «Nessuno vuole l'amore”»

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nessuno vuole l'amore (#NVLA) è un brano di una cantautrice che vuole vestirsi 2018 d.C., forse 3000 d.C.. Un brano scritto voce e chitarra come i cantautori insegnano ed arrangiato per chiudere gli occhi e sentire l’estate addosso.Il testo ironizza il mondo social di cui siamo parte, di cui amiamo sentirci parte e che forse un po’ ci sta sostituendo i sentimenti migliori! Ma come in ogni storia c’è il lieto fine, in ogni caso, che non è quello che ti aspetti, ma sopravvive a tutto chi si adatta meglio a tutto senza perdere parti di se’ ... “nessuno vuole l’amore!? E allora andiamo a ballare!”. Machella esce con il singolo estivo per Maqueta Records dopo il suo percorso a The Voice of Italy 2018.Durante il programma ha dimostrato che un brano può essere diverso da come lo si ricordi. La sua cover di Andiamo a comandare di Rovazzi eseguita su Rai2 nel programma, diventata virale sul web, ne è una prova.Nessuno vuole l'amore (#NVLA) sarà lanciato in tutte le emittenti nazionali dal prossimo 22 giugno, mentre è disponibile su tutte le piattaforme di vendita digitale e streaming a partire dal 15 Giugno 2018.