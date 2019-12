Lutto per Al Bano Carrisi, morta la mamma Jolanda a 96 anni. I funerali mercoledì 11 a Cellino San Marco

Martedì 10 Dicembre 2019, 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sugli ultimi aggiornamenti.Si è spenta a Cellino San Marco la mamma di Al Bano. Come da lui stesso raccontato in diverse interviste, la donna è sempre stata il suo punto di riferimento.Proprio all'adorata mamma, il cantante salentino aveva dedicato il libro Madre mia, l’origine del mio mondo, pubblicato qualche anno fa.L'annuncio della scomparsa della donna è stato dato anche a La Vita in Diretta. I conduttori del programma hanno aggiunto che il cantante, diretto in Albania per impegni di lavoro, è stato immediatamente avvisato dal fratello ed è diretto in questo momento in Puglia. I funerali si terranno mercoledì 11 dicembre alle 16 a Cellino San Marco.Il cantante di Cellino San Marco ha sempre raccontato di avere un rapporto speciale con la mamma Jolanda. In un'intervista, aveva dichiarato: «ll nostro primo scontro avvenne quando mollai la scuola e decisi di tentare la fortuna come cantante, al Nord. La capisco, mi sognava maestro, con un posto fisso, e io andavo lontano a fare non si sa cosa. Le dissi che lavoravo al Comune di Milano, invece facevo il cameriere. Quando un cellinese di passaggio fece la spia scoppiò un putiferio».Al Bano avrebbe raccontato in diverse interviste che mamma Jolanda non avrebbe mai perdonato Loredana Lecciso, per averlo lasciato in diretta, nel 2002, mentre lui si trovava all'Isola dei Famosi. «».La signora Jolanda avrebbe avuto un ottimo rapporto con Romina Power, con la quale Al Bano è stato sposato dal 1970 al 1999 (il divorzio nel 2012). All'inizio non sarebbe stato tutto rose e fiori, ma poi sarebbe nato uno splendido legame. Ecco le parole di Al Bano in un'intervista di qualche tempo fa: «'Questa avrà mille grilli per la testa', pensava. Per cambiare idea le bastò incontrarla. Romina era una ragazza semplice, bisognosa di quella famiglia che non aveva mai avuto.».