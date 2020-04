Ludwig torna con il singolo “Boom Boom", un omaggio agli anni Novanta

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Aprile 2020, 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Reduce dai successi di brani come “Domani Ci Passa” (certificato ORO e con oltre 16.5 milioni di stream) e “Courmayeur” prodotto da Gabry Ponte (oltre 9 milioni di stream) venerdì 1 maggio esce il nuovo singolo pop italo-dance di Ludwig. Si intitola “Boom Boom” ed è un tributo alle fantastiche atmosfere fine anni ’90, un travolgente mix tra passato e presente.classe ’92 nato a Roma, è una delle realtà più interessanti del panorama nazionale: è un hit maker di nuova generazione ed è un animale da palco con un nutrito seguito di fan in tutta Italia (più di 150 mila fedelissimi fan solo su Instagram).concerto sold out all’Atlantico, con un pubblico che cantava a squarcia gola la hit ‘Domani Ci Passa’, canzone certificata ORO a Novembre e oramai diventata rito di chiusura alla fine di ogni suo live. Di recente il brano è uscito anche in versione acustica sia nei digital store, che su YouTube con un video realizzato raccogliendo tutte le Instagram stories inviate dai fan dalle loro case.