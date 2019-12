LUDWIG, arriva con "Dopo Mezzanotte" il nuovo singolo. Il brano, coprodotto con Dj Matrix e Danusk, rappresenta un connubio tra le sonorità electro-pop, peculiari dell’artista romano, e quelle rock-dance.Il cantante, dj e producer – definisce “Dopo Mezzanotte” “un mix tra passato e presente, pronto ad infiammare i club”. Sostenuto assiduamente dai suoi oltre 100 mila attivissimi followers, Ludwig continua a proporre sul mercato musicale prodotti innovativi che danno vita a qualcosa di unico, in grado di unire le nuove e le vecchie generazioni.Concerti e dj-set da bagno di folla, locali, a Roma e all’estero, stracolmi di persone che vogliono vivere all’insegna della spensieratezza le proprie serate, ballando e cantando a squarciagola i testi di quelle canzoni che ormai è impossibile non conoscere.



Ludwig ha recentemente registrato un clamoroso sold-out all’Atlantico Live, noto locale capitolino, e ha da poco conquistato il disco d’oro con “Domani Ci Passa”, estratto dall’EP “CURIOSO”, che ha totalizzato oltre 17 milioni di streaming.Al secolo Ludovico Franchitti, Ludwig, classe ’92, va delineandosi come una delle realtà più interessanti del panorama nazionale che, grazie al suo talento, ha calcato palchi di festival importanti come “Nameless” e gli ha permesso di collaborare con gli artisti italiani più in vista della scena urban italiana in qualità di produttore. Venerdì 6 Dicembre 2019, 17:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA