Canale 5 omaggia Lucio Dalla con una serata evento condotta da Ron e Michelle Hunziker

Venerdìin prima serata suandrà in ondaun evento dedicato arealizzato dainsieme a tanti artisti, amici e colleghi per celebrare uno dei grandi protagonisti della canzone d’autore italiana, genio dall’estroso lirismo, che nel 2018 avrebbe compiutoA condurre l’evento, registrato al Teatro Romano di Verona,con la partecipazione dello stesso Ron.«Un'opportunità meravigliosa di poter cantare per Lucio insieme a tanti amici e grandi artisti, non solo musicisti – ha dichiarato Ron – Fare questo evento al Teatro Romano di Verona è stata un'esperienza unica. Uno spettacolo di musica e di racconti, all'insegna della leggerezza, proprio come era Lucio».​Saranno davvero tanti gli ospiti chiamati a rendere omaggio a Dalla: Gaetano Curreri, Luca Carboni, Fiorella Mannoia, Massimo Ranieri, Ornella Vanoni, Federico Zampaglione, Serena Autieri, Alice, Annalisa, Mario Biondi, Giovanni Caccamo, Gigi D'Alessio, Giusy Ferreri, Noemi, Paola Turci. Ci saranno poi anche le testimonianze di Gino Paoli e Roberto Vecchioni.