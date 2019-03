Lucio Dalla morto il 1 marzo di 7 anni fa: il ricordo del cantautore in tutta Italia

Ultimo aggiornamento: 09:58

Lucio Dalla ci lasciava sette anni fa. Il 1 marzo del 2012 il cantautore se ne andava improvvisamente, a causa di un infarto fulminante che lo colpì in un albergo di Montreaux, cittadina svizzera quale si era esibito la sera prima. Un lutto che ha colpito profondamente il mondo della musica e l'opinione pubblica italiana, che ha salutato con affetto e partecipazione un artista che aveva saputo lasciare il segno.Le luminarie di via D'Azeglio, a Bologna, sono il simbolo di un amore indissolubile tra la città e suo "figlio". Lungo la via, i versi della famosa canzone "L'anno che verrà", un'installazione che rimarrà esposta fino al 6 marzo, quando si concluderanno gli eventi organizzati per ricordare il grande artista prematuramente scomparso. A Bologna anche la casa diè diventata una tappa per i grandi appassionati. È stata da poco aperta al pubblico, qui sono custoditi i suoi strumenti, i quadri, le statue e i mille oggetti raccolti nel corso di una vita.