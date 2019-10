"Lucio Dalla - Legacy Edition", dopo quarant'anni torna nei negozi il capolavoro del cantautore bolognese

Lucio Dalla

A raccontare comincia tu: la Carrà in tv con i suoi incontri speciali

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un grande regalo per tutti i fan di. Dopo quarant’anni dalla sua prima pubblicazione, torna nei negozi il capolavoro del cantautore bolognese, “” con un’edizione limitata rimasterizzata arricchita da 3 brani in versione inedita tra cui “Angeli”.“Lucio Dalla - Legacy Edition” uscirà nella versione CD composta dallo storico album “Lucio Dalla” rimasterizzato (“L’ultima Luna”, “Stella di mare”, “La Signora”, “Milano”, “Anna e Marco”, “Tango”, “Cosa sarà”, “Notte”, “L’anno che verrà”) e i 3 brani in versione inedita: “Angeli” nella versione in studio, “Stella di mare” in inglese e il brano “Ma come fanno i marinai” feat. Francesco De Gregori nella versione inedita registrata in studio. Il tutto accompagnata da un libretto di 24 pagine con le illustrazioni originali di Alessandro Baronciani e i contributi di Dente, Di Martino, Colapesce, Colombini e Biancani raccolti per l’occasione da John Vignola. La Legacy Edition uscirà anche in una versione LP dell’album rimasterizzato a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, + 1 CD bonus con i 3 brani in versione inedita e un libretto da 12 pagine.Il brano “Angeli”, singolo disponibile in radio dal 23 ottobre, è accompagnato da un video realizzato da Alessandro BaroncianiIl disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani che ha trattato anche il disco originale insieme a Lucio Dalla nel 1979. Il campionamento digitale del master tape originale fatto a 192khz e 24 bit, ha permesso di recuperare appieno le sonorità originali, non falsate da precedenti interventi.