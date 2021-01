Lucio Dalla "Geniale?": dopo trent'anni torna l'album con gli Idoli in versione rimasterizzata

Lucio Dalla torna a incantare con “Geniale?”. “Geniale?”, realizzato da Lucio Dalla con gli Idoli, sarà disponibile dal 12 marzo, a trent’anni dalla sua prima uscita, in versione rimasterizzata e con l’aggiunta di brani inediti.

GENIALE...TRENT'ANNI DOPO

“Geniale?”, una perla preziosa per gli amanti della musica, è tra gli album meno conosciuti e celebrati da Lucio Dalla, in collaborazione con gli Idoli. La nuova versione rimasterizzata trent’anni dopo, disponile dal 12 marzo, è arricchita con brani inediti e un testo di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia. “Geniale?” è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli e pubblicato nel 1991. I brani, che sono stati rimasterizzati dai nastri originali, hanno consentito un restauro esclusivamente in mono per garantire la migliore resa possibile. Il disco è stato rimasterizzato negli Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani.

CARRIERA DI SUCCESSO

Lucio Dalla ha iniziato la sua inarrestabile ascesa presentando al Festival di Sanremo il brano “4/3/1943”, ribattezzato da tutto il pubblico “Gesù Bambino”. Seguono “Piazza Grande”, “Il gigante e la bambina” e “Itaca”, tutti brani destinati ad entrare nel suo immenso repertorio. Ad anni di distanza, Pressing Line e Sony Music vogliono rendere omaggio e celebrare uno dei più grandi Artisti della storia della musica italiana con questa esclusiva uscita, dopo il successo già ottenuto con la pubblicazione della riedizione degli storici album “Come è profondo il mare”, “Lucio Dalla” e “Dalla” e della raccolta “Duvudubà”.

