Lucio Battisti, un cofanetto speciale per l'anniversario della sua morte

Lucio Battisti in versione regalo. Sony Music ricorda il 20esimo anniversario della sua scomparsa - era il 9 settembre 1998 quando morì- con un cofanetto in edizione limitata e numerata che raccoglie per la prima volta tutti gli album originali in formato Vinyl Replica.Un totale di 20 album riprodotti in alta qualità dai masters originali restaurati e rimasterizzati. E per la prima volta in CD, Lucio Battisti Vol. 2 pubblicato nel 1970 solo in versione musicassetta.«…Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L'artista non esiste. Esiste la sua arte», aveva detto.Per l'occasione, il 9 settembre per tutto il giorno RTL 102.5 dedicherà il suo Millennium Hit trasmettendo le canzoni del più grande Hitmaker italiano.I titoli sono già disponibili in pre-order al seguente link: https://amzn.to/2wLA9mEI TITOLILucio Battisti - Vinyl Replica Limited EditionVol. 2 Vinyl Replica Limited Edition (per la prima volta in CD)Emozioni Vinyl Replica Limited EditionAmore E Non Amore - Vinyl Replica Limited EditionVol. 4 -vinyl Replica Limited EditionUmanamente Uomo: Il Sogno - Vinyl Replica Limited EditionIl Mio Canto Libero - Vinyl Replica Limited EditionIl Nostro Caro Angelo - Vinyl Replica Limited EditionAnima Latina - Vinyl Replica Limited EditionLa Batteria, Il Contrabbasso, Eccetera -vinyl Replica LimiteIo Tu Noi Tutti - Vinyl Replica Limited EditionImages - Vinyl Replica Limited EditionUna Donna Per Amico - Vinyl Replica Limited EditionUna Giornata Uggiosa - Vinyl Replica Limited EditionE Gia' - Vinyl Replica Limited EditionDon Giovanni - Vinyl Replica Limited EditionL'apparenza - Vinyl Replica Limited EditionLa Sposa Occidentale Vinyl Replica Limited EditionCosa Succederà Alla Ragazza Vinyl Replica Limited EditionHegel Vinyl Replica Limited Edition