Lucio Battisti da mezzanotte sbarca online: le canzoni con Mogol su Spotify e altre piattaforme streaming

Le canzoni di Battisti e Mogol tornano a portata di click: l'attesa è finalmente finita. i brani saranno disponibili dalla mezzanotte su Spotify e tutte le piattaforme streaming. Ad annunciarlo è stata Sony Music. Lucio Battisti, uno dei grandi della musica italiana, torna così "libero" proprio il 29 settembre, che è anche il primo di un'infinita serie di successi in coppia con Mogol.

Sony Music infatti ha reso noto che, «grazie alla decisione dell'Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a Siae per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online, torna a distribuire le relative canzoni, interpretate da Lucio Battisti, su tutte le piattaforme online di streaming e di download», dalla mezzanotte di oggi.

Intanto è uscita la seconda raccolta dell'opera

Battisti come non lo hai mai ascoltato

: 48 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati e rimasterizzati a 24 bit /192 KHZ, ritenuta la migliore definizione possibile al momento. Targato Sony Music, il booklet arriva a due anni dall'uscita del primo Masters.

Era un innovatore, gli piaceva sperimentare, si appassionava a tante cose diverse e le voleva approfondire dalla fotografia al windsurf - ha detto Mario Lavezzi, compositore, produttore e collaboratore per anni della coppia Battisti-Mogol in un incontro nella sede Sony a Milano - Poi la sua famiglia ha fatto di tutto per farlo dimenticare

.

Sabato 28 Settembre 2019, 18:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA