Luciano Pavarotti nella Walk of Fame di Los Angeles. La figlia commossa: «Provo un senso di vertigine»

Luciano Pavarotti è nella Walk of Fame. A 15 anni dalla sua scomparsa, il tenore ha finalmente un posto tra le stelle nell’iconica passeggiata delle star, al numero 7065 di Hollywood Boulevard, a Los Angeles.

Luciano Pavarotti, il suo nome nella Walk of Fame di Los Angeles

«Quando sento ricordare mio padre e penso alle cose realizzate e alle strade che ha aperto e alle tante emozioni date e ricevute, provo un senso di vertigine», ha detto commossa la figlia Cristina Pavarotti, che ha ricevuto l'omaggio per conto dell'artista, come riporta Fanpage. «Non so dirvi quanto vorrei che fosse qui, ma questo non è dato neanche alle stelle».

«Credo si capisca bene che di mio padre sono stata una fan, senza dubbio molto fortunata, per cui concedetemi di ringraziarlo per tutte le volte che dalla seggiola di un palco, o dalla poltrona in cui ero seduta, con le tante sfumature del suo canto, per una frase struggente, con un pianissimo o un acuto squillante, mi ha acciuffata al volo e mi ha portata in alto».

Per l’occasione ieri è stato proiettato all’Aero Theatre il Requiem di Verdi cantato da Pavarotti con l’Orchestra sinfonica di Roma, mentre per oggi, gioveì 25 agosto, è in programma al Warner Gran Theatre di San Pedro la proiezione del recital che il tenore tenne alla scala nel 1983 con il pianista Leone Magiera.

A completamento delle celebrazioni sarà inaugurato uno spazio espositivo dedicato all’artista all’interno del Grammy Museum con tanti memorabilia del tenore, come lo spartito della Messa da requiem verdiana utilizzato per il suo debutto al Teatro alla Scala nel 1967.

