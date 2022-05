Ligabue, esce il nuovo singolo: «Voglio che lo impariate a memoria per Campovolo»

Grandi sorprese per i fan di Luciano Ligabue. Pochi minuti fa, in occasione della pubblicazione dell'autobiografia 'Una storia', il cantante ha annunciato sui social l'uscita del suo nuovo singolo.

Luciano Ligabue, nuovo singolo

«Ho scritto un pezzo, che è conseguente alla mia autobiografia – ha spiegato il rocker di Correggio –. Si chiama 'Non cambierei questa vita con nessun'altra' e lo devo assolutamente fare a Campovolo. Ma voglio anche pensare che nel frattempo alcuni di voi possano impararlo a memoria per non lasciarmela cantare da solo».

La nuova canzone, prodotta dalla Warner Music, sarà disponibile su Spotify e Apple Music a partire da mezzanotte, ma sarà presentata ufficialmente al pubblico al concerto live del 4 giugno in occasione di '30 anni in un giorno', l’atteso evento in data unica – già sold out con oltre 100.000 biglietti venduti – con cui l’artista inaugurerà la nuova RCF Arena di Reggio Emilia, appunto a Campovolo. Il conto alla rovescia è già iniziato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Maggio 2022, 21:08

