Ligabue, un nuovo disco d'inediti e una raccolta per festeggiare i 30 anni di carriera: in uscita il 4 dicembre

Il 7, un numero speciale per Luciano Ligabue, diventa protagonista del suo nuovo progetto musicale che uscirà il 4 dicembre. Una doppia uscita discografica per celebrare 30 anni di carriera: l’atteso album di inediti “7”, che contiene 7 brani, spunti che Luciano ha ritrovato, riscritto e prodotto ricavandone 7 nuove canzoni, e la raccolta “77+7”, con i 77 singoli che hanno fatto la storia del Liga, rimasterizzati nel 2020, oltre ai 7 brani inediti.

L’album “7” e la raccolta “77+7” (entrambi pubblicati e distribuiti da Warner Music Italy) sono disponibili in pre-order da oggi, lunedì 26 ottobre, in tutti gli store digitali, raggiungibili all'indirizzo: https://ligabue.lnk.to/Sette77

Ligabue ha scoperto che i singoli che hanno fatto la sua storia musicale sono proprio 77: in questi trent’anni in media ogni cinque mesi è uscito un singolo. I 77 brani l’artista li ha tutti riassunti in un’esclusiva raccolta, unitamente al disco con 7 brani inediti tra cui “La ragazza dei tuoi sogni” (in radio e disponibile in digitale).

Ligabue ha poi dato l'annuncio con un video pubblicato sui suoi social: «Usciranno il 4 dicembre, non vedo l’ora!», dice il cantante.

Queste le 7 canzoni che compongono l’album “7”:

- La ragazza dei tuoi sogni

- Mi ci pulisco il cuore

- Si dice che

- Un minuto fa

- Essere umano

- Oggi ho perso le chiavi di casa

- Volente o nolente

È inoltre disponibile in libreria e negli store digitali “È andata così” (Mondadori), l’autobiografia artistica di Luciano Ligabue, scritta a quattro mani con Massimo Cotto, che ripercorre la trentennale carriera del “Liga”: canzoni, dischi, concerti, tour, eventi, libri, film e non solo… tra aneddoti, retroscena e dettagli creativi inediti.

