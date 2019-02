Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il grande successo dell’uscita del suo ultimo album “Potere” subito entrato sul podio delle classifiche dei dischi più venduti in Italia, Venerdì 8 e sabato 9 Febbraio, quest’ultima data già sold out, il rapperarriverà a Roma presso l’Orion per un doppio show dal vivo previsto dal suo “”, che sta registrando sold out in ogni dove e che lo vedrà protagonista nei principali club della penisola italiana per tutta la stagione invernale.LEGGI ANCHEIl rapper, al secolo Luca Imprudente, tra le più interessanti penne della scena urban italiana, può vantare di quasi mezzo milione di followers solo su Instagram. L’artista, cresciuto nella periferia di Napoli, ha esordito verso la fine degli anni novanta col gruppo Co’Sang per poi sciogliersi e intraprendere la carriera da solista entrando nell’etichetta di Marracash, ovvero la Roccia music.Durante il “Potere live tour”, il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album che ha conquistato ogni classifica, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato definitivamente l’inizio della sua carriera. Da “Torna da Me” a “Potere” sino a “Lv & Balmain” feat. Guè Pequeno non mancherà inoltre occasione di ascoltare “O' Primmo Ammore”, brano il cui video sfiora le 10 milioni di views sulla rete, nonché colonna sonora della nota serie tv Gomorra.Poliedrico e trasversale Luchè in questa nuova e grande avventura live sarà pronto a conquistare i suoi fan con la grande energia che lo ha sempre contraddistinto sul palco. Le prevendite delle nuove date del “Potere live tour”, partito lo scorso 23 Novembre per proseguire nei Live club più prestigiosi della penisola italiana, sono disponibili sui canali di Thaurus Music. L’intero tour è ideato e organizzato da Thaurus Live, nota agenzia di booking e management di riferimento nel panorama rap italiano.