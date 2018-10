Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo del suo ultimo album “”, entrato sul podio delle classifiche dei dischi più venduti in Italia (FIMI), ilannuncia la partenza del “”. Considerato come uno degli artisti più originali del rap contemporaneo e contraddistinto da una personalità unica nel suo genere, Luchè negli ultimi anni ha collaborato con i migliori protagonisti della scena rap, da Guè Pequeno e Marracash, solo per citarne alcuni.Il rapper, all'anagrafe Luca Imprudente, vanta quasi mezzo milione di followers solo su Instagram. L’artista cresciuto nella periferia di Napoli ha esordito verso la fine degli anni novanta col gruppo Co’Sang per poi sciogliersi e intraprendere la carriera da solista entrando nell’etichetta di Marracash, ovvero la Roccia music.Durante il “Potere live tour” il rapper proporrà dal vivo tutti i brani tratti dall’ultimo album, senza dimenticare i maggiori successi che hanno segnato l’inizio della sua carriera. Da “Torna da Me” a “Potere” sino a “Lv & Balmain” feat. Guè Pequeno. Non mancherà inoltre occasione di ascoltare “O' Primmo Ammore”, brano che ha fatto da colonna sonora alla nota serie tv Gomorra.Le prevendite delle nuove date del “Potere live tour” sono disponibili sui canali di Thaurus Music.Ecco il calendario:23/11 Bologna, Kinder garden24/11 Firenze, Viper07/12 Brindisi, Dopolavoro08/12 Potenza, Moonlight22/12 Bari, Demodè05/01 Napoli, Palapartenope12/01 Senigallia, Mamamia19/01 Torino, Wow club26/01 Milano, Alcatraz09/02 Roma, Orion16/02 Treviso, New age23/02 Catania, ecs dogana