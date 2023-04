Lovegang126: «Siamo noi i Cristi e i Diavoli di Roma»

di Ferruccio Gattuso

Roma vista da Trastevere, Roma paradiso e inferno a un tempo, ma soprattutto Roma da raccontare. Con un beat sotto a spingere, e il fluire di parole poetiche e senza compromessi a dire quello che va detto. E i Lovegang126 dicono tutto subito fin dalla copertina di “Cristi e Diavoli”, il primo progetto indipendente e autoprodotto che li vede coinvolti su album (in uscita domani) come crew: sette volti ombrosi che spuntano come supereroi da fumetto da una città, la loro città, dove i monumenti sfidano le fiamme. «La cover l’ha disegnata Fat Gomez - spiegano “a puntate” i sette, ed è davvero difficile dire chi dica cosa, ma anche questo è un segno del loro essere “collettivo” – graffitaro e artista di strada che ha colto appieno il senso: il disco parla di Roma e gioca sul dualismo tra bene e male, paradiso e inferno che si intrecciano, là fuori come dentro di noi. Perché alla fine siamo noi i Cristi e i Diavoli. Roma ci rappresenta: qui c’è la bellezza e la luce, lo Stato Pontificio, le chiese sacre ma anche la realtà ai margini».



