Lou Reed, in arrivo la ristampa di "New York" in versione deluxe

Ultimo aggiornamento: Monday 3 August 2020, 10:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’etichetta Rhino ha annunciato la ristampa di “New York”, uno dei più importanti dischi di Lou Reed pubblicato nel 1989. La deluxe edition che include 3CD, 1 DVD e 2 LP uscirà il prossimo 25 settembre.confezionato in un libro con copertina rigida 12 x 12, contenente testi scritti dal giornalista musicale David Fricke, saggi dall’archivista Don Fleming, prodotto per l’uscita da Laurie Anderson, Don Fleming, Bill Ingot, Jason Stern, e Hal Willner.rimasterizzata dell’album originale del 1989 su CD e – per la prima volta – su doppio vinile da 180 grammi. Nel cofanetto vi sono anche 26 tracce studio inedite e registrazioni live tratte dal Lou Reed Archive, oltre al debutto in DVD di “The New York Album”, un video concerto, da tempo fuori stampa, registrato durante il New York tour. Gli audio tratti dal set saranno disponibili anche in streaming e sulle piattaforme digitali.Disc One: Original Album (2020 Remaster)“Romeo Had Juliette”“Halloween Parade”“Dirty Blvd.”“Endless Cycle”“There Is No Time”“Last Great American Whale”“Beginning Of A Great Adventure”“Busload Of Faith”“Sick Of You”“Hold On”“Good Evening Mr. Waldheim”“Xmas In February”“Strawman”“Dime Store Mystery”Disc Two: “New York” – Live“Romeo Had Juliette” *“Halloween Parade” *“Dirty Blvd.” *“Endless Cycle” *“There Is No Time” *“Last Great American Whale” *“Beginning Of A Great Adventure” *“Busload Of Faith” *“Sick Of You” *“Hold On” *“Good Evening Mr. Waldheim” *“Xmas In February” *“Strawman” *“Dime Store Mystery” *Disc Three: Works In Progress/Singles/Encore“Romeo Had Juliette” (7” Version)“Dirty Blvd.” (Work Tape) *“Dirty Blvd.” (Rough Mix) *“Endless Cycle” (Work Tape) *“Last Great American Whale” (Work Tape) *“Beginning Of A Great Adventure” (Rough Mix) *“Busload Of Faith” (Solo Version) *“Sick Of You” (Work Tape) *“Sick Of You” (Rough Mix) *“Hold On” (Rough Mix) *“Strawman” (Rough Mix) *“The Room” (Non-LP Track)“Sweet Jane” (Live Encore) *“Walk On The Wild Side” (Live Encore) *DVD“Romeo Had Juliette”“Halloween Parade”“Dirty Blvd.”“Endless Cycle”“There Is No Time”“Last Great American Whale”“Beginning Of A Great Adventure”“Busload Of Faith”“Sick Of You”“Hold On”“Good Evening Mr. Waldheim”“Xmas In February”“Strawman”“Dime Store Mystery”Audio Only BonusA Conversation with Lou ReedVinyl Track ListingSide A“Romeo Had Juliette”“Halloween Parade”“Dirty Blvd.”“Endless Cycle”Side B“There Is No Time”“Last Great American Whale”“Beginning of a Great Adventure”Side C“Busload of Faith”“Sick of You”“Hold On”“Good Evening Mr. Waldheim”Side D“Xmas In February”“Strawman”“Dime Store Mystery”