Roma, Fiesta si chiude con Los Van Van in concerto

Sabato 6 agosto, alle ore 23, a Roma sul palco di Fiesta, in via delle Tre Fontane 24, arrivano i Los Van Van in concerto. Roma - I Los Van Van sono un gruppo musicale cubano, fondato nel dicembre 1969 a l’Avana da Juan Formell. Il fantasista Formell, dalle contaminazioni jazz inserì il basso, la batteria, i violini ed i flauti, sostituendo il classico singolo cantante con un quartetto vocale.

Queste idee innovative per l’epoca, diedero vita al gruppo Los Van Van, uno dei primi gruppi cubani a mescolare il Son cubano con contaminazioni Jazz e Rock, creando un disegno ritmico e armonico con le percussioni. La banda dei Los Van Van nel corso degli anni è andata evolvendosi, marcando negli anni un cambiamento di stile inequivocabile, inserendo i tromboni, tastiere e violini elettronici.

Biglietto: 25 euro più diritto di prevendita.

