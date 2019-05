Lorenzo Licitra, da oggi online il nuovo video di "Sai che ti ho pensato sempre"

A pochi giorni dall’uscita in radio e nei digital store, da oggi – martedì 21 maggio – è finalmente online il videoclip di “Sai che ti ho pensato sempre” (Sony Music) il nuovo singolo di LORENZO LICITRA, che segna il ritorno del giovane cantante ragusano e vincitore di X Factor sulla scena musicale italiana. «Ho avuto il coraggio di credere nei mie sogni e nella passione per la musica» dichiara l’artista. «La priorità è stata sempre quella di avere persone umane accanto ed iniziare a lavorare in team ad un progetto in cui tutti quanti credevamo. Questo singolo racconta la forza e la tenacia che serve per non doversi mai abbattersi dopo una sconfitta, anzi perdonare chi ti ha fatto del male e scrivere su una nuova pagina bianca. Tanti spunti li ho voluti inserire nella fotografia del video che mi sono divertito a girare insieme al regista Gianluca Montesano e tutto il team in una bellissima Varigotti, borgo sul mare ligure che mi ricorda tanto la mia Sicilia. Non è solo la mia storia, ma quella di chiunque si ritrova fra le righe di questo brano». Nel video ufficiale del brano, prodotto da Mario Nuzzo per la regia di Gianluca Calu Montesano, le coste frastagliate della Liguria fanno da sfondo al ricordo di un amore vissuto intensamente, ma ormai finito. Il cantante e l’attrice Silvia Bertocchi vestono i panni dei due protagonisti, che si perdono, per poi ritrovarsi, all’interno della splendida cornice del borgo mediterraneo del Comune di Varigotti. Finalmente insieme in una spiaggia inondata dalla luce del tramonto, i due amanti tirano le fila della propria storia, un rapporto in cui i ricordi felici e la tenerezza prevalgono sulla malinconia. Con “Sai che ti ho pensato sempre” - prodotto da Ioska Versari con la collaborazione di Enrico Brun e Fabrizio Ferraguzzo e scritto da Marco Guazzone, Alessandra Flora, Francesco Morettini, Luca Angelosanti - Lorenzo Licitra riconferma la volontà di spingersi oltre un’impostazione artistica lirica, unendo quest’ultima al suono più prettamente pop, in un mix dal ritmo estivo che conquista ascolto dopo ascolto. Martedì 21 Maggio 2019, 18:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA