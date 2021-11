Lorenzo Licitra, che fine ha fatto il cantante che vinse X Factor (battendo i Maneskin)

Mentre tutto il mondo è ai piedi dei Maneskin, che hanno conquistato anche Las Vegas a suon di rock aprendo il concerto dei Rolling Stones in uno show spettacolare, c'è chi si è chiesto: che fine ha fatto Lorenzo Licitra? Già, perché è curioso ricordare che nell'undicesima edizione di X Factor (quella alla fine del 2017) a trionfare non fu la band allora "guidata" dal giudice Manuel Agnelli ma il tenore seguito da Mara Maionchi.

Nonostante la sorpresa, Licitra ebbe comunque un discreto boom di popolarità nei mesi successivi al programma, ma in classifica il suo inedito "In the name of love" rimase solo quattro settimane raggiungendo il 24esimo posto e il milione di stream su Spotify. Ora però come se la passa?

Cosa fa oggi Lorenzo Licitra

Quel che è certo è che Licitra non ha abbandonato la sua carriera, nonostante si sia allontanato dai grandi palcoscenici, a differenza dei colleghi che riuscì a battere nella finalissima di quell'edizione (a cui partecipò anche Enrico Nigiotti, un altro che invece ha approfittato del successo del talent). Nei mesi scorsi però ha annunciato l'arrivo di un nuovo album, che però tarda ad arrivare.

«Sono felicissimo perché X-Factor è stata una palestra, ha portato fuori un Lorenzo pronto a tutto - ha raccontato -. Credo che il mio debba essere un genere trattato con le pinze e che va a amato, io ci sto provando in punta di piedi ad arrivare con la mia musica dritto al cuore della gente». Uno stile e un approccio decisamente diverso rispetto a quello più prepotente dei Maneskin. Licitra ha doppiato un cartone animato (“Smallfoot - Il mio amico delle nevi”) e nelle interviste si è sempre detto soddisfatto della piega che ha preso la sua carriera.

I post sui social

Negli ultimi tempi si è anche "allontanato" dai social, probabilmente proprio per dedicarsi anima e corpo al nuovo album (annunciato con un «I'm coming back» già lo scorso 18 maggio). L'ultimo post è del 29 ottobre, quello precedente addirittura di agosto. Nella bio di Instagram ci sono ancora riferimenti a X Factor e al video del suo brano "Sai che ti ho pensato sempre" uscito nel 2019. Che con ogni probabilità verrà sostituito dai prossimi lavori. In una storia con sfondo nero dice: «Quando la notte è più lunga di qualsiasi giorno»: qualcuno sui social ha pensato proprio all'assurdo destino delle due carriere, la sua e quella dei Maneskin. A Lorenzo però questo aspetto non sembra interessare. Lui la sua strada dice di averla trovata. E per questo non ha perso la serenità.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Novembre 2021, 16:45

