Eurovision, Loreen è la vincitrice: chi è la cantante svedese che ha già trionfato nel 2012

Una vittoria ampiamente annunciata quella della Svezia alla 67esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Come annunciato è stato il testa a testa con la Finlandia che ha sbancato al televoto, arrivando seconda con Kaarija e il brano Cha Cha Cha. A riportare la manifestazione in Scandinavia è stata Loreen, alla sua seconda vittoria, con il brano Tattoo, data per favorita già dalla vigilia. Al terzo posto Israele con Noa Kirel e Unicorn. Marco Mengoni ha conquistato il quarto posto.

Marco Mengoni all'Eurovision, l'ingresso è pride: bandiera italiana e Lgbt e il mondo lo premia. «Voteremo Italia»

Chi è la cantante svedese

Con la canzone Euphoria vinse la competizione nel 2012 e quest'anno con il singolo Tattoo era tra le favorite per la vittoria.

Artista poliedrica

Loreen è un'artista poliedrica: ha recitato nell'adattamento di Vinterviken, film del 2021 disponibile su Netflix. È conosciuta anche per la sua attività politica: nel 2012 durante la partecipazione in Zerbaigian, condannò le violazioni dei diritti umani nel paese, è stata inoltre ambasciatrice per il comitato svedese per l'Afghanistan, che l'ha portata a visitare il paese nel 2013. Nel 2022 si è inoltre esibita al Sverige samlas och hjälper, evento benefico per l'Ucraina.

