Loredana Bertè dovrà operarsi: «Dopo servirà riposo assoluto». Salta il concerto in Friuli

Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. A spiegare la situazione è lo staff della cantante con un post sulla sua pagina Instagram. Non viene specificato il tipo di operazione, né il motivo, ma vengono avvertiti i fan che per qualche tempo Lorendana starà lontana dai riflettori perché concentrata sulla sua salute.

L’operazione sarà determinante per risolvere la persistenza di alcuni malesseri fisici. L’intervento cade a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli, Udine. Per questo motivo la data è stata posticipata al 13 agosto. Loredana dovrà stare a riposo assoluto, ma come lo stesso staff ha precisato non si tratta di nulla di grave aggiungendo che la cantante tornerà presto sul palco.

Nel post su Instagram si legge: “Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto. Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021. State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!”.

Intanto questa settimana Libertè, l’ultimo album di Loredana Bertè, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI.

