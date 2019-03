Loredana Berté disco d'Oro con la canzone "Cosa ti aspetti da me"

Continua la conferma di un successo musicale sempre più forte per Loredana Berté che con “Cosa ti aspetti da me”, dopo i 10 milioni di views su YouTube e 5 milioni di streaming, conquista anche la certificazione DISCO D’ORO da Fimi GFK Un andamento positivo inarrestabile per un’artista in scena da più di quarant’anni che con la sua musica è sempre più attuale, in perfetta sintonia - lei che è stata sempre un passo avanti per ricerca e grandezza artistica – con i gusti del pubblico di oggi.



COSA TI ASPETTI DA ME disponibile anche in 45 giri e incluso (insieme a contenuti extra) in “LIBERTE’- SANREMO EDITION”, uscito l’8 febbraio per Warner Music, dopo il successo del debutto sanremese continua ad avere riconoscimenti dalle classifiche, dal pubblico e dalle radio. Quando hai un talento così grande, una voce così particolare il tempo che passa serve solamente a consolidare ed ampliare il riconoscimento per una carriera sempre più aperta verso il futuro.



LOREDANA BERTE’ a marzo riprende il Tour, che nella prima parte ha messo a segno sold out in ogni città: un successo che segue quello dell’ultimo album LIBERTE’, molto apprezzato da pubblico e critica come anche COSA TI ASPETTI DA ME presentato all’Ariston.



QUESTE LE DATE DI LIBERTE’ TOUR:

QUESTE LE DATE DI LIBERTE' TOUR:

MARZO 29 MARZO - TEATRO TUSCANY HALL (EX OBIHALL) – FIRENZE APRILE 02 APRILE - PALAZZO DEL TURISMO – JESOLO 06 APRILE - TEATRO OPENJOBMETIS – VARESE 12 APRILE - RDS STADIUM THEATRE – RIMINI 16 APRILE - TEATRO BRANCACCIO – ROMA 30 APRILE - TEATRO GOLDONI – LIVORNO MAGGIO 06 MAGGIO - TEATRO NAZIONALE – MILANO 11 MAGGIO - TEATRO DUSE – BOLOGNA 17 MAGGIO - TEATRO CREBERG – BERGAMO NUOVE DATE ESTIVE LUGLIO 08 LUGLIO GRUGLIASCO (TO) – GRU VILLAGE 105 MUSIC FESTIVAL 19 LUGLIO BRESCIA - BRESCIA SUMMER MUSIC PIAZZA LOGGIA 27 LUGLIO - OSTIA ANTICA - TEATRO ROMANO ROCK IN ROMA 31 LUGLIO - CHIETI - ANFITEATRO LA CIVITELLA SETTEMBRE 09 SETTEMBRE - VERONA - TEATRO ROMANO