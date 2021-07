Loredana Bertè operata: come sta oggi. «Basta fake news» - Il post

L'intervento chirurgico a cui si è sottoposta Loredana Bertè è andato a buon fine. Come annunciato dal suo staff nel giorni scorsi, la cantante rock ha dovuto rimandare di qualche giorno l'avvio del suo tour per riposarsi. «State tranquilli - si legge nel post di qualche ora fa - non è nulla di grave»: a questa comunicazione è seguita una diretta della stessa Bertè che ha voluto tranquillizzare i suoi fan sulle sue condizioni e chiarire annunci allarmanti letti sul web.

«Il tour non è stato interrotto. Non c'è nessunaemergenza nè angoscia. La realtà viene manipolata molte spesso, andiamo a cercare le fonti ufficiali e attendibili #fakenews #sensazionalismo»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 11:51

