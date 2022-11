Il decennio d’oro di Loredana Bertè rivive in un cofanetto

Dieci anni che hanno lasciato un marchio inconfondibile nella canzone italiana. Dieci anni che hanno imposto Loredana Bertè come una delle interpreti più graffianti e originali del panorama tricolore. Il decennio d’oro di colei che gridava “Non sono una signora” viene ora racchiuso e suggellato in un cofanetto: “Reloaded 1974-1983” (in uscita l’11 novembre su etichetta Nar International, distribuzione Warner Music Italy). Nove cd rimasterizzati partendo dai nastri analogici originali per un totale di 95 canzoni. I primi otto sono gli album originali, mentre il nono contiene gioielli finora nascosti: due brani inediti, un provino inedito in studio, oltre a 14 brani extra e rarità, tra cui versioni alternative di canzoni già pubblicate, versioni in lingua dei maggiori successi, provini. La confezione è arricchita da un libretto di 60 pagine con foto inedite e manoscritti originali dei testi. La rimasterizzazione dona nuova luminosità alla voce di Loredana e agli arrangiamenti, in brani griffati da firme storiche della canzone d’autore nazionale. Nella raccolta si spazia dagli esordi rock di Streaking, Normale o Super e T.I.R., passando per i successi reggae, funky e new wave di Bandabertè, Loredanaberté e Made in Italy fino ad arrivare alla pietra miliare Traslocando. Dischi ormai storici ai quali si aggiunge il “progetto” Lorinedita del 1983. Un ascolto stimolante e appagante per poterle dire ancora “Sei bellissima”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 19:40

